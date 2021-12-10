Millî Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı - Haberler
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Millî Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı

Millî Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı
Habermetre - Haberler | Toplum

Bakanlığımız emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi uyarınca 9 (dokuz) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Bakanlığımız emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi uyarınca 9 (dokuz) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru ve Sınav Kılavuzu için tıklayınız.

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