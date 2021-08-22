MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PANSİYONLARINA 5 BİN 872 YENİ AŞÇI VE YARDIMCI DESTEK PERSONELİ KADROSU
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PANSİYONLARINA 5 BİN 872 YENİ AŞÇI VE YARDIMCI DESTEK PERSONELİ KADROSU

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PANSİYONLARINA 5 BİN 872 YENİ AŞÇI VE YARDIMCI DESTEK PERSONELİ KADROSU
Habermetre - Haberler | Toplum

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerin daha iyi hizmet alabilmeleri için 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerin daha iyi hizmet alabilmeleri için 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacak.

Yüz yüze eğitim öncesinde tüm okul ve kurumlarda insan kaynakları ve alt yapıya dair çalışmalar yapıldığını, varsa eksikliklerin giderildiğini belirten Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak tüm önlemlerimizi alıp 6 Eylül'de tüm kademe ve sınıf seviyelerinde eğitime başlayacağız. Tüm illerimizle koordineli bir şekilde gerekli önlemleri aldığımız gibi il ve ilçelerimize finansman desteklerimizi de gönderdik. Bu süreçte özellikle pansiyonlarımızın personel ihtiyacı ön plana çıkmıştı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli ihdas edildi. Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitimin kalitesini artırmak için sağladığı destekler dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum. Pansiyonlarda kalan tüm öğrencilerimizin kaliteli bir eğitim almaları ile sağlıklı ve dengeli beslenmeleri için gerekli her türlü tedbiri alıyoruz. 6 Eylül itibarıyla tüm hazırlıkları tamamlamış olarak tüm okullarımızda yüz yüze eğitime başlayacağız inşallah. "

Kaynak: Habermetre

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MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PANSİYONLARINA 5 BİN 872 YENİ AŞÇI VE YARDIMCI DESTEK PERSONELİ KADROSU - Haberler
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