Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Topçu, Konya'yı ziyaret etti - Haberler
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Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Topçu, Konya'yı ziyaret etti

AA, Havva Dereağzı - Güncel
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Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Topçu, Konya'yı ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu, Konya'nın Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerindeki liselerin müdürleri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

KONYA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu, Konya'nın Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerindeki liselerin müdürleri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, toplantının Mevlana Öğretmenevi'nde yapıldığı belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Topçu, okul müdürlerinin görevlerini fedakarca yaptıklarını vurguladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın temel politikasının sahayı daha canlı tutmak olduğunu ifade eden Topçu, şunları kaydetti:

"Bu noktada okul müdürlerine daha fazla görev düşüyor. Konya, yürüttüğü eğitim çalışmaları ile ülkemizde önde bir il. Teori ile pratiğin bir araya getirildiği ve dijital becerilerin çok daha önemli hale geldiği bu dönemde, eğitimcilere daha çok görev düşüyor. Okul yöneticilerinin bu açıdan öğretmenlere rehberlik etmeleri gerekiyor."

Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve eğitim yöneticilerinin katıldığı bildirildi.

AA / Havva Dereağzı - Güncel

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