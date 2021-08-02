MEB: "Okullarımızın pansiyonlarını, afetten etkilenen vatandaşlarımıza açtık"
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MEB: "Okullarımızın pansiyonlarını, afetten etkilenen vatandaşlarımıza açtık"

MEB: 'Okullarımızın pansiyonlarını, afetten etkilenen vatandaşlarımıza açtık'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı, afet ilan edilen bölgelerdeki okulların pansiyonlarının, afetten etkilenen vatandaşlara açıldığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı, afet ilan edilen bölgelerdeki okulların pansiyonlarının, afetten etkilenen vatandaşlara açıldığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan açıklamada, "Her zaman doğa bizi teselli etmişti. Şimdi doğayı teselli etme görevi bizim. Sevgiyle, bilgiyle, eğitimle hep birlikte saracağız yaralarımızı. Okullarımızın pansiyonlarını, afetten etkilenen vatandaşlarımıza açtık. Okul müdürlüklerimize ulaşmanız yeterli, bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

(Utku Şimşek/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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