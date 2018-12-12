Milli Eğitim Bakanlığı "O" Okul Müdürünü Açığa Aldı

Milli Eğitim Bakanlığı "O" Okul Müdürünü Açığa Aldı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bugün bir gazetede, "Çocuklarımız kime emanet" başlığıyla yer alan habere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Söz konusu Okul Müdürü açığa alınmış olup hakkındaki adli ve idari soruşuma devam etmektedir" denildi.

Milli Eğitim Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bugün bir gazetede,  "Çocuklarımız kime emanet" başlığıyla yer alan habere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Söz konusu Okul Müdürü açığa alınmış olup hakkındaki adli ve idari soruşuma devam etmektedir" denildi. 

ANKARA

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