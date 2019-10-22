22.10.2019 19:01

Milli Eğitim Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı arasında protokol imzalandı

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 'Dış Ticareti Geliştirmeye İlişkin Eğitim İş Birliği Protokolü' imza töreni ve tanıtım toplantısını gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Başöğretmen salonunda 'Dış Ticareti Geliştirmeye İlişkin Eğitim İş Birliği Protokolü' imza töreni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan arasında imzalandı.

Tanıtım videosunun izlenmesinin ardından konuşmasını yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı arasında, dış ticareti geliştirmek konusunda ihtiyaç duyulan nitelikli işgücünün yetiştirilmesi ve dolayısıyla ülke ihracatına katkı sağlanması amacıyla ortaya koymuş olduğumuz yeni bir işbirliğine tanıklık etmenin mutluluğu içindeyiz. Mesleki ve teknik eğitimde sektörün iş gücü ihtiyacına cevap verebilecek niteliğe sahip, gelişen teknolojiye etkin şekilde uyum sağlayabilen, paydaşların planlama ve karar alma süreçlerine aktif şekilde katıldığı bir sistematiği hayata geçirmeyi çok önemsiyoruz. Ülkemizin 2023 vizyon çalışmaları doğrultusunda bu hedeflere ulaşabilmek için dünyanın deneyimlerinden, tecrübelerinden ve kaynaklarından yararlanmayı ihtiyaç ve talepleri bilerek yola çıkmayı çok önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ülkemizin ihracatına katkı sağlayacak çalışma söz konusu"

İstanbul, İzmir, Gaziantep, Mersin illerinde seçilen 4 okulda protokol faaliyetlerinin süreceğini belirten Selçuk, "Deneyim ihtiyacını son derece yüksek bir alan olarak dikkate aldığımız dış ticaret alanı, en büyük paydaşımız olan Ticaret Bakanlığı'yla işbirliği yaparak yetişmiş iş gücü ihtiyacını önemli ölçüde geliştirme konusunda bir hedefimiz var. Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı iş birliğinde ülkemizin ihracatına katkı sağlayacak; dış ticareti geliştirmeye yönelik ihtiyaç duyulan; nitelikli insan gücünü geliştirmeyi kolaylaştıracak bu amaçla İstanbul, İzmir, Gaziantep, Mersin illerinde 4 okulumuzda protokol faaliyetleri yürütülecek biçimde bir çalışmamız söz konusu. Bugün bu protokol kapsamında alan öğretim programı ve eğitim materyalleri yabancı dil ağırlıklı olarak güncellenecek; zorunlu dil İngilizce, ikinci yabancı dil; Çince, Japonca, İspanyolca, Rusça vb. diller belirlenecek pilot kurumlarda uygulanmaya başlanacak. İşletmelerde beceri eğitimi ve staj uygulamalarının gerçek hizmet ve üretim ortamlarında yapılması, Bakanlığımız ile Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı iş birliğinde Hizmet içi eğitim faaliyetleri yapılması, mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi için toplantı, seminer, konferans, yarışma vb. farkındalık faaliyetleri düzenlemek ve destek verilmesi, alan öğretim programı ve eğitim materyallerinin güncellenmesi çalışmalarına katkı sağlanması, pilot okullarda öğrenim gören öğrencilere burs verilmesi, pilot okullardan mezun olanların istihdam edilmesi çok önemli. Çünkü iş garantili olarak açtığımız okulların insanlarımızı mutlu ettiğini görüyoruz" şeklinde konuştu.

"Anlamlı bir adım atmış olduk"

Protokolün, Türkiye'de rekabet gücünün arttırılmasında ve ekonomik kalkınma sağlamasında önemli bir adım olduğunu söyleyen Selçuk, "Bakanlığımız ile Ticaret Bakanlığı arasında, bilim ve teknoloji temeli üzerinde kurmuş olduğumuz bu köprü ile, inanıyorum ki sadece öğrencilerimiz için değil hem iş dünyasının teknolojik bilgiyle donatılmış, dünya ticaretine yön veren yabancı dillerden birini kullanma becerisine sahip, kalifiye eleman ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmak hem de Ülkemizin rekabet gücünün artırılması ve ekonomik kalkınmasına destek olmak adına değerli ve anlamlı bir adım atmış olduk" diye konuştu.

"Dünyanın 17'nci ekonomisiyiz"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen Türk askerine Allah'tan rahmet dileyerek ve projeye katkılarından ötürü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a teşekkür ederek konuşmasına başladı. Pekcan, "Türkiye, dinamik yapısıyla bölgesel ve küresel ekonomik aktörlerden biri haline gelmiş bulunmakta. Bugün dünyanın 17'nci ekonomisiyiz. 1996 yılından beri Avrupa Birliği'yle Gümrük Birliği Anlaşmamız var. Coğrafi olarak Avrupa'nın Asya'nın, Kuzey Afrika'nın, Orta Doğu'nun, Rusya'nın ortasındayız. Komşularımız bizim doğal ticaret ortağımız. Bu ticaret ortaklarımızla ihracatımızın büyük bölümü bu bölgelere yapılıyor. Alışkanlıklarımız bu doğrultuda. Ancak dünya; ticaret savaşlarından kaynaklanan, korumacılık önlemlerinden kaynaklanan, Brexit sürecinden kaynaklanan değişim ve dönüşüm sürecinden geçiyor. Bu süreçte bireysel ve küresel ticaret hacmi hızla daralıyor. Alıştığımız pazarlardaki küresel ekonomik ve ticari yavaşlamanın da etkisiyle biz kendimize mutlaka yeni pazarlar bulmak zorundayız. Yeni pazarlarımızı donanımlı, iyi eğitilmiş gençlerimizle birlikte ulaşacağımıza inanıyoruz. Buralarda hem dış ticaret mevzuatına hakim hem uluslararası ticaret mevzuatı ve ticaret hukukuna hakim hem ticaretin finansmanı konularına hakim yeni pazarların diline, kültürüne, alışkanlıklarına, talep ve beklentilerine hakim; donanımlı yetişmiş gençlerimize ihtiyacımız var. Ticaret deyince aklınıza sadece mal ticareti gelmesin, hizmet ticareti de artık büyük bir ekonomi. Türkiye'de sağlık sektörüne dışarıdan operasyon için gelen, ameliyat için gelen, tedavilerini Türkiye'de alan büyük bir kısım var. Turizm ve ulaştırmada ulaştığımız başarı hepimizce malum. Türk dizileri de tahmin edemeyeceğiniz kadar Türkiye'nin uluslararası pazarlarda çok ciddi talep görüyor. Bu diziler de Türkiye'nin tanıtımına çok ciddi katkı sağlıyorlar. Bütün bu sektörlerde çalışmak için nitelikli, eğitilmiş iş gücüne ihtiyacımız var" dedi.

"E-ticaret, e-pazarlama gençlerimize istihdam sağlayacak"

Pekcan, Türkiye'nin dış ticaret hacmini eğitimli, iyi donanımlı gençlerle büyütmek istediğini söyledi. Türkiye'nin kalkınma planında üretimin ve ihracata dayalı stratejisinin olduğunu da söyleyen Pekcan, "Teknoloji ve dijital teknolojiler de hızla gelişiyor. E-ticaret, e-pazarlama yöntemleri gelişiyor ve dünyanın bir ucundaki tüketici, diğer bir ucundaki üreticiden malını satın alabiliyor. Küçük ve mütevazı işletmelerimizde e-ticaretten faydalanıyor. E-ticaret, e-pazarlama gibi alanlar gençlerimize istihdam sağlayacaktır. Dış ticaret alanında daha fazla bilgiye ve farkındalığa sahip olmak üzere bu okullarımız hem dış ticaretimize hem ekonomimize destek verecektir. İlgi duyan gençlerimizi lise çağından itibaren bir eğitim sürecinin içinde yer alacak. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak Milli Eğitim Bakanlığı'yla beraber bu süreçte her türlü eğitim desteğini vereceğiz. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin toplam dış ticareti 391 milyar, buna 48,6 milyar hizmet ticaretini de eklediğimiz zaman 462 milyar dolarlık bir ticaret hacmi oluyor. Buralarda iyi eğitimli gençlerimize çok ihtiyaç var. Bu hacmi beraber büyüteceğiz. Türkiye'nin kalkınma planında üretim ve ihracata dayalı bir büyüme stratejisi izlenmektedir. Bu eğitim sistemiyle gençlerimizi de bu sistemin içinde görmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'Dış Ticareti Geliştirmeye İlişkin Eğitim İş Birliği Protokolü' imza törenin ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, öğrencilerle fotoğraf çekildi.

Kaynak: İHA