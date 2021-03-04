Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'na giriş belgeleri erişime açıldı
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'na (2021-MEB-EKYS) giriş belgelerinin erişime açıldığı duyuruldu.
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'na (2021-MEB-EKYS) giriş belgelerinin erişime açıldığı duyuruldu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nın sosyal medya hesabındaki duyuruda, 14 Mart'ta uygulanacak Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'na katılacak adayların, sınava girecekleri bina veya salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.
Adayların sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile alabileceği kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu