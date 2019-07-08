Milli Eğitim Bakanlığı dev projeye Kırşehir'de start verdi

Mesleki Gelişim ve Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında geliştirilen 'Genç Ahiler Çalışma Hayatı ile Tanışıyor' projesinin ilk adımı atıldı. Proje kapsamında tarihi değeri olan 'Uzun Çarşı' öğrencilerin hayatı tanımasına ve meslek sahibi olmasına model olacak.

Geçtiğimiz ay, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından projenin protokolü Kırşehir Valiliğinde imzalanmıştı. İmza töreni; Ticaret ve Sanayi Odası, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü arasında gerçekleştirilmişti. İş birliği protokolü ile öğrencilerin çalışma hayatını tanımaları ve mesleki alanlarında desteklenmesi hedefleniyor. Proje kapsamında Uzun Çarşıda 'Ahi Duası' yapılarak öğrencilerin ilk iş günlerinin verimli geçmesi için tanıtımlar yapıldı. Kırşehir Valisi İbrahim Akın, esnaflara öğrencileri tek tek teslim ederek öğrencilerin hayatı ve mesleki yaşamı tanımaları noktasında esnafların yardımcı olmalarını istedi. Yapılan 'Ahi Duası' öncesi konuşan Vali İbrahim Akın, "Bu çocukların hayatı tanımaya ve hayatı anlamaya ihtiyaçları var. İşte gerçek hayat burası aslında, o yüzden bu projeyi uygulamaya koyduk. Projenin sonuçları arzu edilen seviyede olacak. Ülkemiz için de bir model olacak diye umut ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı da bu projeye böyle bakıyor" dedi. Proje kapsamında görev alan öğrencilerden Esra Tekin, heyecanlı olduğunu projeye İmam-Hatip okulundan geldiğini, öğretmenlerinin çalışma hayatı ile ilgili anlatımları sonrası talep ettiğini belirtti. Projeye erkek berberi yanında başlayan Uğur Berkay Solak ise daha önce çalışma hayatında olmasına rağmen heyecan içerisinde olduğunu söyledi.

Proje kapsamında Kırşehir Merkez ilçede bulunan ortaokulların 8. sınıflarında bin 978 öğrenci il genelinde ise 3 bin 27 öğrenci akademik liselerin 9. sınıflarında 2 bin 150 10. sınıflarda ise 2 bin 173 öğrenci bulunuyor. 6 bin 301 öğrencinin de aktif yararlanması bekleniyor. Oluşturulan işbirliğinin tabana yayılması ile öğrencilerin hayatı tanımalarının önünün açılması, ileriki yaşlarında meslek seçimlerinde yapacakları çalışma hayatının kendilerine katkı sunması amaçlanıyor. Projenin denetimi ve geri bildirim sürecinde ise projede yer alacak esnaf temsilcileri, okullarda belirlenen öğrenci sorumları ile koordineli çalışma yürütecek.

Hazırlanan raporlar, 'Genç Ahiler Çalışma Hayatı ile Tanışıyor' sekretaryasına aktarılacak. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA