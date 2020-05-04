Milli Eğitim Bakanlığı çocuklar için psikoeğitsel destek kitabı hazırladı
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Milli Eğitim Bakanlığı çocuklar için psikoeğitsel destek kitabı hazırladı

Milli Eğitim Bakanlığı çocuklar için psikoeğitsel destek kitabı hazırladı
04.05.2020 11:24 | Son Güncelleme: 04.05.2020 11:56

Koronavirüs salgını döneminde Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından çocukların, gençlerin ve ailelerin psikolojik sağlamlığını korumak için birçok destek hayata geçiriliyor.

Koronavirüs salgını döneminde Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından çocukların, gençlerin ve ailelerin psikolojik sağlamlığını korumak için birçok destek hayata geçiriliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce küresel salgın döneminde çocukların duygularını anlama ve ifade etmelerini sağlayarak uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla bir kitapçık hazırladı.

"Elif ile Alp" ismi verilen kitap sayesinde ebeveynlerin çocuklarla iletişim kurmasına yardımcı olmanın amaçlandığı hikayede, çocuklarla yapılabilecek interaktif etkinlikler de yer alıyor.

Daha önce "Aileler İçin Çocuklara Yardım Rehberi", "Yetişkinler İçin Bilgilendirme Rehberi" ve gençlere yönelik bilgilendirme yayımlayan ve 81 ilde "Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bilgilendirme Hattı" çağrı merkezi kurarak Rehberlik ve Araştırma merkezlerinde görevli özel eğitim ve rehberlik öğretmenlerinin telefonla öğrenci ve velilere destek olduğu bir mekanizmayı hayata geçiren Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, özel çocuklar için de "Özelim Eğitimdeyim" mobil uygulamasını hayata geçirdi.

Bakanlık, kitapçıkla küresel salgın döneminde çocukların duygularını anlama ve ifade etmelerini sağlayarak uyumlarını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Olağan dışı durumlarda çocuklar korku, kaygı gibi duygularını doğrudan kendi üzerlerinden değil de hikayelerdeki karakterler üzerinden ifade etmeleri onlar için yaşanılanları anlamalarını kolaylaştırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecinde kaliteyi artırma çalışmaları devam ederken bir yandan da bu zorlu süreçte öğrenci ve velilerin yanlarında olmak için psikososyal desteklerin birer birer devreye girdiğini belirtti.

Bu kapsamda daha önce Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan öğrenciler, gençler ve velilere yönelik salgının yarattığı kaygıyı normalleştirmelerine destek olabilmek için ayrı ayrı kılavuzlar yayımladıklarını anımsatan Selçuk, şunları kaydetti:

"Yayımlanan kılavuzların sahada aktif olarak kullanıldığını görmekten mutluluk duyuyorum. Ayrıca 81 ilde "Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bilgilendirme Hattı" çağrı merkezi kurarak Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde görevli özel eğitim ve rehberlik öğretmenlerimiz telefonla öğrenci ve velilerimize destek oluyorlar. Geçen hafta özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımız için uzun süredir üzerinde çalıştığımız çok güzel bir mobil uygulamayı hizmete aldık. Mobil uygulama arkadaşlarımız tarafından geliştirildi ve içeriklerle zenginleştirildi ve ücretsiz olarak erişime açıldı. İçerikler sürekli geliştirilecek. Şimdi de 'Elif ve Alp' karakterlerini içeren ve okul öncesi ve ilkokul çocuklarımıza yönelik destek kitapçığımız yayımlıyoruz. Bu kitapçığın bir serinin başlangıcı olmasını hedefliyoruz. Arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor. 'Elif ile Alp'i yeni serileriyle çocuklarımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Tüm imkanlarımızla çocuklarımızın yanında olma çabasındayız."

Selçuk, süreci koordine eden Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ve çalışma arkadaşları ile Dr. Sevil Uygun İlikhan ve Ümare Altun'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

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