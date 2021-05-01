Milli Eğitim Bakanlığı, 2021 yılında 2 bin 291 patent başvurusu yaptı

Mesleki eğitim, Fen Liseleri ve Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) yapılan fikri mülkiyet çalışmaları ile 2021 yılında 2 bin 291 patent başvurusu yapıldı.

Mesleki eğitim, Fen Liseleri ve Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) yapılan fikri mülkiyet çalışmaları ile 2021 yılında 2 bin 291 patent başvurusu yapıldı. İlk dört ayda elde edilen başarıya bakıldığında gelinen noktanın sevindirici olduğunu belirten Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, "Fikri mülkiyet ve sınai haklarla ilgili ortaöğretim kurumlarımızda ve Bakanlığımızda oldukça güçlü bir deneyim ve kültür oluştu. Bu yıl yaptığımız başvurulardan 182 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescilini aldı. 2021 yılında önümüze koyduğumuz hedefe de kolaylıkla ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı; mesleki eğitim, BİLSEM'ler ve fen liselerinde 2021 yılının ilk dört ayında toplam 2 bin 291 ürün tescil başvurusunda bulundu. Bu başvurulardan 182'si patent, faydalı model, tasarım ve marka tescilini aldı. Diğer başvuruların ise değerlendirme süreci devam ediyor.

Fikri mülkiyet hakları kapsamında ilk adım mesleki eğitimde atılmıştı. Özellikle mesleki eğitim AR-GE merkezlerinde yürütülen çalışmalarda 2020 yılında 12 patent, 8 faydalı model, 109 tasarım ve 59 marka tescili olmak üzere toplam 188 ürünün tescili alındı.

Mesleki eğitimin ardından fen liseleri ve BİLSEM'ler de sürece dahil edildi.Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı desteğiyle 81 ilde 183 BİLSEM'de görev yapan öğretmenlere fikri mülkiyet ve sınai haklar konusunda eğitimler düzenlendi.

BİLSEM'ler 2021 yılının ilk dört ayında 70 patent, 149 faydalı model, 1162 tasarım ve 6 marka olmak üzere 1387 ürün başvurusunda bulundu. Başvurular sonunda 74 ürünün tescili alındı. Her bir BİLSEM'den en az bir ürün tescili olmak üzere 2021 yılında 183 ürün tescili alınması hedefleniyordu.

Mesleki eğitimde bu yıl tescil hedefi: 250 idi. 2021 yılında 760 ürün başvurusunda bulunuldu, bu ürünlerden 99'u tescil aldı.

Böylece BİLSEM'ler ve mesleki eğitimde ilk dört ayın sonunda konulan yıllık hedeflerin yüzde 40'ı gerçekleşmiş oldu.

Fen liselerinde ise 2021 yılında 144 ürün başvurusunda bulunuldu. 9 ürünün tescili alındı. Fen lisesinden en az bir ürün tescili olmak üzere 2021 yılında 320 ürün tescili alınması hedefleniyor.

Konu ile ilgili bir değerlendirme yapan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer şunları söyledi:

"MEB olarak mesleki eğitim, BİLSEM ve fen liselerinde fikri mülkiyet konusunda bir yılda çok önemli bir mesafe aldık. Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığımızla yaptığımız iş birliği ile 81 ilde yönetici ve öğretmenlerimize fikri mülkiyet süreçleri ile ilgili eğitimleri tamamladık. Ayrıca, Bakanlık bünyesinde 81 ilde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak ve gerekli desteği vermek üzere fikri mülkiyet ofisi kurduk. 2021 yılının ilk dört ayında mesleki eğitim, BİLSEM'ler ve fen liselerinde fikri mülkiyet kapsamında toplam 2 bin 291 ürün tescil başvurusunda bulunduk ve dört ay sonunda bu başvurulardan 182 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescilini aldık. Başvuruların çoğunluğu halen değerlendirme aşamasındadır."

753 Patent, faydalı model, tasarım ve marka tescil hedefi

Fikri mülkiyet farkındalığını ortaöğretim kurumlarına yaygınlaştırmak istediklerinin altını çizen Özer şunları söyledi: "Mesleki eğitimde aldığımız mesafe sonrasında fen liselerimizde ve BİLSEM'lerde fikri mülkiyet konusunda önemli adımlar atmaya başladık. Kurulan bu iş birliği ile 81 ildeki tüm fen liselerimizin ve BİLSEM'lerimizin yönetici ve öğretmenlerine yönelik eğitimler düzenledik. 2021 yılında 320 fen lisemizin her birinin en az bir ürünü tescil ettirmesini hedefliyoruz. 183 BİLSEM'in her birinin en az bir ürün tescil etmesini hedefliyoruz. Mesleki eğitimde de 250 ürün tescili hedefliyoruz. Dolayısıyla 2021 yılında toplam 753 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescili almayı hedefliyoruz. İlk dört ayda elde edilen başarıya baktığımızda gelinen nokta oldukça sevindirici 2021 yılında önümüze koyduğumuz hedefe de kolaylıkla ulaşacağımıza inanıyorum. Böylece fikri mülkiyet ve sınai haklarla ilgili ortaöğretim kurumlarımızda ve Bakanlığımızda oldukça güçlü bir deneyim ve kültür oluştu. Bu çalışmalar gelecekte çok daha iyi bir noktaya taşınacaktır."

Özer, bu süreçte kendilerine destek olan Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan'a, süreçleri başarılı bir şekilde yürüten Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete'ye ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ettiğini belirtti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı