Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk, Valiliğimizi Ziyaret Etti

Bir dizi program kapsamında Çanakkale'ye gelen Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya SELÇUK, Valiliğimizi ziyaret etti.

Bir dizi program kapsamında Çanakkale'ye gelen Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya SELÇUK, Valiliğimizi ziyaret etti.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İSKENDEROĞLU, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, İl Genel Meclis Başkanı Nejat Önder, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye Ünüvar, AK Parti İl Başkanı Naim Makas'ın da bulunduğu ziyarette Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya SELÇUK, Valilik ziyaretçi defterini imzalayarak, Valilik makamında Vali İlhami AKTAŞ ile bir süre görüştü.

Vali İlhami AKTAŞ, ziyaret anısına Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya SELÇUK' a tablo takdim etti.

Kaynak: Habermetre