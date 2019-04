Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Yeniliklere açık gençler görmek bizi mutlu ediyor"

"13. Uluslararası MEB Robot Yarışması" Samsun'da başladı

"Eğer gençlere bir imkan sağlanırsa belirli bir atmosfer oluşturulursa son derece başarılı projeler çıkartıyorlar"

SAMSUN - Samsun'da düzenlenen "13. Uluslararası MEB Robot Yarışması"nın açılışına katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Her zaman yeniliklere açık vizyon sahibi gençler görmek bizi mutlu ediyor" dedi.

"13. Uluslararası MEB Robot Yarışması", 10-12 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek. Yarışmaya Milli Mücadele'nin başlangıcının 100. yılında Samsun ev sahipliği yapıyor. Bu yıl yarışmaya, Tunus, Gürcistan, Ukrayna, Lübnan, Bangladeş, Bosna Hersek, Gambiya, İran, Zambiya, KKTC, Pakistan, Yemen, Kazakistan, Cezayir, Romanya, Turks ve Caicos Adaları ve Türkiye de dahil olmak üzere 17 ülke, 878 kurumdan 5 bin 999 yarışmacıya ait 3 bin 848 robot katılıyor. Yarışma, lise ve üniversite öğrencilerinin bilgiyi, beceriye dönüştürebilen, ürün geliştirebilen, bilimsel düşünebilen, girişimci ve rekabetçi bireyler olarak yetiştirilmesinin yanı sıra endüstriyel ve teknolojik gelişmelerin tanıtılması, sergilenmesi ve deneyimlerinin paylaşılması amacını taşıyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen Uluslararası Robot Yarışmasının 13'üncüsünün teması, "Yapay Zeka Uygulamaları" olarak belirlendi. Yarışma; Temalı, Çizgi İzleyen, Hızlı Çizgi İzleyen, Sumo, Mini Sumo, Robotino (Hareketli Robotlar), İnsansız Hava Aracı (Mini Drone), İnsansı Robotlar, Endüstriyel Robotik Kol, Tasarla-Çalıştır, Yumurta Toplama (Caretta Caretta) ve Serbest Proje olmak üzere toplam 12 kategoriden oluşuyor. İyi örneklerin paylaşılması için tüm katılımcı kurumların robotları, yarışmanın yapıldığı Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu girişinde sergileniyor.

Yarışmanın açılışında bir konuşma yapan Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun'un tercih edilen eğitim şehri olduğunu söyledi.

19 Mayıs'ın 100. yılında Samsun'da olmaktan mutlu olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'dünyada her şey için, medeniyet için hayat için başarı için en gerçekçi yol bilimdir akıldır. Bu inanç ve düşünceyle Samsun'da hayata geçirmeye çalıştığımız Uluslararası Robot Yarışması ayrı bir anlam taşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bunun gerçekleştirilmesinin gururu içerisindeyiz. Sürekli konuşulan bir kavram yapay zeka. Burada öne çıkan ülkelerin dünyada söz sahibi olacağı çok net olarak görülüyor. 2023 Vizyonu'nda yapay zekanın Milli Eğitim Bakanlığı'nın temelinde yer alan bütün iş ve işlemlerinde prensiplerle yürüteceğimiz bir yol göründü önümüzde. Bu yol bizim için yapay zeka kavramının anaokulundan üniversite ve lisansüstü eğitim çalışmalarına kadar her basamakta yapay zekayı nasıl hayata geçireceğimizin işaret fişeği bu çalışmalar. Benim tecrübelerim şunu gösteriyor eğer gençlere bir imkan sağlanırsa belirli bir atmosfer oluşturulursa son derece başarılı projeler çıkartıyorlar. Her zaman yeniliklere açık vizyon sahibi gençler görmek bizi mutlu ediyor. Büyük bir ivme kazanan 2023 çalışmalarımızla yapay zekanın yardımıyla bütün sektörlerimiz gelişecektir diye düşünüyorum. Türkiye'de robot teknolojisi büyüyor gelişiyor. Dünya çapında ödüllerimiz var. Çok daha büyük projelere imza atacağımızı düşünüyorum. Bir gün robot teknolojisinin Nobel'i olan ödülü neden bizim gençlerimiz almasın. Bu salondaki gençlerden bu ödülü bekliyoruz" diye konuştu.

Bakan Selçuk konuşmasının ardından yarışmayı başlatarak yarışma alanını gezdi. Yarışamaya katılan gençler ise bu tarz bir organizasyonun kendilerini geliştirme açısından fırsat olduğunu söylediler.

Son 7 yıldır TÜBİTAK iş birliği ile yapılan organizasyonun paydaşları arasına bu yıl, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından yürütülen TEKNOFEST de katıldı. 13. Uluslararası MEB Robot Yarışması kapsamında yapılan yarışmalardan Tasarla-Çalıştır, Yumurta Toplama ve Hızlı Çizgi İzleyen yarışmaları "İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında da yapılacak. Yarışmayı kurallara uygun olarak yönetmek için üniversitelerin robot kulüplerinden 67 öğrenci hakemlik yapacak. TÜBİTAK tarafından belirlenen 5 jüri üyesi, anlaşmazlıkları karara bağlayacak. Yarışma, "robot.meb.gov.tr" adresinden canlı olarak yayınlanacak. 12 Nisan'da tamamlanacak yarışmada dereceye giren ekiplere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından birer dizüstü bilgisayar, başarı belgesi, madalyon ve kupa verilecek. TÜBİTAK tarafından yarışma kategorilerinde birinci olan yarışmacı ve danışman öğretmene kişi başı 2 bin 500'er lira olmak üzere toplam 7 bin 500 lira ödül verilecek. İkincilik Ödülüne layık görülen öğrenci ve danışman öğretmene kişi başı 2 bin'er lira olmak üzere toplam 6 bin lira verilecek. Kategorilerinde üçüncü olan yarışmacı ve danışman öğretmene kişi başı bin 500'er lira olmak üzere 4 bin 500 lira ödül verilecek. 12 kategoride toplam ödül miktarı 216 bin lira olacak.Yarışmanın ödül töreni 12 Nisan 2019 tarihinde Samsun Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda saat 16'00'da yapılacak.

Açılış programına ayrıca; AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş, Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

