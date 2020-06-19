Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk velilere "karne" verdi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sevgili velilerimiz, her sene çocuklarınızın karnelerini paylaşıyor, çevrenize gösteriyordunuz. Bu sene siz de bizimle hem öğretmen hem öğrenci oldunuz. Bir karne de sizin hakkınız." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sevgili velilerimiz, her sene çocuklarınızın karnelerini paylaşıyor, çevrenize gösteriyordunuz. Bu sene siz de bizimle hem öğretmen hem öğrenci oldunuz. Bir karne de sizin hakkınız." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesaplarından eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla açıklamada bulundu.

"Uzaktan Eğitimin Anne Baba Karnesi"ne ilişkin görselini paylaşan Bakan Selçuk, "Sevgili velilerimiz, her sene çocuklarınızın karnelerini paylaşıyor, çevrenize gösteriyordunuz. Bu sene siz de bizimle hem öğretmen hem öğrenci oldunuz. En büyük desteği velilerimizden aldık. Bir karne de sizin hakkınız. Öğretmenlerimiz adına, tüm velilerimize, herkese takdir, teşekkür." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Selçuk'un paylaştığı karnede, velilere "Uzaktan Eğitime Destek Olma", "Çocuklarla Oyun Oynama", "EBA TV Takibi", "Birlikte Keyifli Vakit Geçirme", "Öğretmenle İş Birliği İçinde Olma", "Sabır, İlgi, Anlayış Gösterme" konularından "5/Pekiyi" notu verildi.

Kaynak: AA