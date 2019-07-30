Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, MEB Coğrafi Sistemi...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, MEB Coğrafi Sistemi Tanıtım Toplantısı'na katıldı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, MEB Coğrafi Sistemi Tanıtım Toplantısı'na katıldı
Kaynak: İHA
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12:49 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, MEB Coğrafi Sistemi...