Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin ilk dersini verdi - Lise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından uzaktan eğitimin ilk dersinin verilmesi ANKARA - Yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden yapılacak "uzaktan eğitim", Milli Eğitim Bakanı Ziya...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından uzaktan eğitimin ilk dersinin verilmesi ANKARA - Yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden yapılacak "uzaktan eğitim", Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un verdiği ilk dersle başladı. Kaynak: AA