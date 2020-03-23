Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitime ilişkin merak edilenleri yanıtladı
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitime ilişkin merak edilenleri yanıtladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sağlık Bakanlığımız ile süreci hassasiyetle takip ediyoruz.

23.03.2020 13:45 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:51
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitime ilişkin merak edilenleri yanıtladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sağlık Bakanlığımız ile süreci hassasiyetle takip ediyoruz. Okullardaki eğitime ara verilmesi kararını koronavirüsün dünyadaki yayılımı ve Bilim Kurulunun verileri doğrultusunda aldık. Okulların açılabilmesi için de yine Bilim Kurulunun verilerine ihtiyacımız var. Durum netleştiğinde alınacak kararları tüm halkımızla paylaşacağız." dedi.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesapları ile Bakanlığın "meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden yayınlanan "10 Soruda Uzaktan Eğitim" başlıklı videoyla uzaktan eğitim sürecine ilişkin merak edilenleri cevapladı.

Sorular ve Bakan Selçuk'un verdiği yanıtlar şöyle:

Okullar ne zaman açılacak?

"Sağlık Bakanlığımız ile süreci hassasiyetle takip ediyoruz. Okullardaki eğitime ara verilmesi kararını virüsün dünyadaki yayılımı ve Bilim Kurulunun verileri doğrultusunda aldık. Okulların açılabilmesi için de yine Bilim Kurulunun verilerine ihtiyacımız var. Durum netleştiğinde alınacak kararları tüm halkımızla paylaşacağız."

EBA nedir, TRT EBA TV nedir?

"EBA yani eğitim bilişim ağı Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı ve son dönemde baştan aşağı yenilediğimiz bir uzaktan eğitim platformu. Bunu halihazırda öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz zaten kullanıyorlardı. Öğrencilerimiz bilgisayar ve cep telefonları ile internet üzerinden öğrenci şifrelerini girerek EBA'yı kullanabiliyorlar. Şifresi olmayanların veya ulaşamayanlara da cep telefonlarına biz gönderiyoruz. TRT EBA TV ise virüs tedbirleri dolayısıyla uzaktan eğitim amacıyla açıldı. Sınıflara göre; Milli Eğitim Bakanlığının müfredatını takip eden ders anlatım videoları yayınlayan bir televizyon kanalı. İlkokul, ortaokul ve lise olmak üzere üç farklı kanaldan yayın yapıyor."

EBA'yı ne zaman? TRT EBA TV'yi ne zaman kullanacağız?

"Çocuklarımız derslerini TRT EBA TV üzerinden takip etsinler. Ders tekrarları, konu eksikleri ve sorular içinse EBA'yı kullansınlar. Sisteme bir yüklenme olmaması için EBA'yı hangi sınıfların hangi saat aralığında kullanması gerektiğini ise ayrıca bildireceğiz. Önceliğimizin TRT EBA TV'de olduğunu belirtmek isterim."

Uzaktan Eğitim okulda eğitimin aynısı mı olacak?

"Okul çocuğun sadece eğitim aldığı, ders dinlediği, öğrendiği yer değildir. Çocuk okulda eğlenir, sosyalleşir, arkadaşlarıyla birlikte öğrenir, sistematik bir öğrenmenin içinde zamanını geçirir. Dolayısıyla bizim uzaktan eğitim ile çocuklarımıza bunların hepsini kusursuz bir şekilde verebilmemizin elbetteki imkanı olmayacak. Bizim için uzaktan eğitim, çocuklarımız okuldan ayrı kaldıkları bu süreçte derslerinden soğumasınlar, eğitimden kopmasınlar diye gerekli. Yarın okullar açıldığında büyük bir boşluk yaşamasınlar."

Uzaktan Eğitim videolarının tekrarı olacak mı?

"Evet, uzaktan eğitim videolarının tekrarı olacak. Ders videolarının yayın programını 'meb.gov.tr' üzerinde paylaştık. Oradan hem ders saatlerini, hem etkinlik kuşağını hem de tekrar saatlerini takip edebilirsiniz. Eğer belirtilen saatte yayını kaçırırsanız tekrarını izleme olanağı mevcut."

Telafi eğitimleri olacak mı?

"Zorunlu tatil bittiğinde, okullarımızın eğitim ve öğretime yeniden açılmasıyla birlikte hızlandırılmış telafi eğitimlerimiz başlayacak. Bu konuda Destekleme ve Yetiştirme Kurslarımız aktif rol oynayacak. Öğrencilerimizin yıl sonunda ulaşmasını beklediğimiz hedeflerin gerçekleşmesi için gerekirse hafta sonu ve yaz paketi de dahil olmak üzere her türlü telafi yapılacak."

İnterneti olmayanlar uzaktan eğitim sürecinde ne yapacaklar?

"Uzaktan eğitimde bizim önceliğimiz TRT EBA TV'nin kullanılması ve derslerin televizyon üzerinden takip edilmesi. İnternet ders tekrarı, konu eksiği, sorular ve sanal sınıflara erişmek isteyen öğrencilerimiz için lazım, çünkü bunlar için EBA'yı kullanacaklar. Orada da tüm GSM operatörlerinden 8 GB ücretsiz internet imkanı sağladık. Bu fırsattan yararlanabilirler."

Uzaktan eğitimde sınav ve notlama nasıl olacak?

"Uzaktan eğitimde herhangi bir sınav ve notlama olmayacak. Bu süreç çocuklarımızın 'çalış' demeden çalışacakları, 'ödev yap' demeden kağıda kaleme sarılacakları, 'oku' demeden okuyacakları, öz sorumluluklarıyla tanışacakları bir süreç olacak. Biz çocuklarımıza güveniyoruz. Onlar izlemedikleri, çalışmadıkları her konunun daha sonra kendileri için bir sorun teşkil edeceğini bilirler."

Özel gereksinimli öğrencilerin uzaktan eğitim süreci nasıl olacak?

"Uzaktan eğitim sürecinde özel gereksinimli öğrencilerimizin eğitimle kat ettikleri mesafeyi kaybetmemeleri bizim için çok önemli. Onlar da diğer öğrencilerimiz gibi EBA üzerinden sisteme girerek kendileri için hazırlanmış dersleri izleyip, etkinlikleri yapabilecekler."

Anne babalar uzaktan eğitimde çocuklara nasıl destek olabilirler?

"Uzaktan eğitim sürecinde çocuklarımızın derslerini düzenli takip etmesi, verilen ödevleri yapması ve bizlerle iletişim içinde kalması için en büyük destekçimiz velilerimiz olacak. Onlardan birkaç küçük ricam var. Lütfen, çocuklarımız; dersleri başlamadan önce mutlaka kahvaltılarını yapmış olsun. Evde küçük kardeş varsa ders dinleyecek olan çocuğunuzun evin başka bir odasında olmasına özen gösterilsin. Çocukların sessiz bir ortamda derslerini dinlemesini sağlarlarsa çok daha rahat bir öğrenme ortamı sağlamış oluruz. Derslerden sonra birlikte konu tekrarı yapabilirler. Diğer zamanlarda ise birlikte bolca kitap okumaları bizim için çok değerli."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitime ilişkin merak edilenleri yanıtladı

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitime ilişkin merak edilenleri yanıtladı

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