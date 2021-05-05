Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Marlon Brando'ya benzeyen gençlik fotoğrafı dikkat çekti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "20'li yaş challenge" akımına katıldı. Bakan Selçuk'un gençlik fotoğrafı, Marlon Brando'ya benzetildi.

Sosyal medya gündeminin ilk sırasına tırmanan 20'li yaş challenge akımı siyasi isimlerin görünmeyen yüzünü ortaya çıkardı.

GODFATHER (BABA) FİLMİNDEN BİR KAREYE BENZETİLDİ

20 yaş harekatına katılarak gençlik fotoğraflarını paylaşan isimlerin arasına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katıldı. Siyah beyaz olan fotoğrafını paylaşan Selçuk'un 20 yaş halinin Marlon Brando'nun gençliğine benzemesi büyük dikkat çekti. Godfather (Baba) filmiyle tanınan Marlon Brando ile Ziya Selçuk'un gençlik halleri arasındaki gözle görünür bu benzerlik bilhassa öğrenciler tarafından yorum konusu oldu.

Bakan Ziya Selçuk gençlik fotoğrafını paylaştığı gönderinin altına şu yorumu yazdı: "Taşınırken gençlik fotoğraflarımı kaybetmiştim ama elimde bir tane kalmış."