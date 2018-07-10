Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Konuşması Sosyal Medyayı Salladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede Milli Eğitim Bakanı olarak görev alan Prof. Dr. Ziya Selçuk'un öğretmenlik üzerine yaptığı konuşma sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

YENİ SİSTEMİN İLK MİLLİ EĞİTİM BAKANI OLDU

Yeni kabinede görevlendirilen bakanların kendi alanlarında uzman olmaları dikkat çekerken Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk Milli Eğitim Bakanı da Prof. Dr. Ziya Selçuk oldu.

"ÖĞRETMEN KENDİ OLGUNLAŞIRSA ÇOCUĞA BİR FAYDASI OLUR"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuşmasında, "Öğretmenliği birine bir şey öğretmek zannediyorlar. Öğretmenlik bir insanın kendi öğrenme yolculuğudur, kendi olgunlaşma serüvenidir. Öğretmen kendi olgunlaşırsa çocuğa bir faydası olur." ifadelerini kullandı.