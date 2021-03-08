Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un istifa ettiği iddiası
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un istifa ettiği iddiası

08.03.2021 10:25 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:33
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un istifa ettiği iddiası

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve hesaplarını Instagram'dan takip etmiyor olması 'istifa mı ediyor?' iddialarını gündeme getirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada iddialar yalanlanırken, ''Bakanlığımız tarafından paylaşılmayan içeriklere itibar etmeyiniz" denildi.

Sosyal medyada yayılan bir görselde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Instagram hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve hesaplarını takipten çıkardığı iddia edildi.

"İSTİFA MI EDİYOR?" SORUSUNU GÜNDEME GETİRDİ

Aynı paylaşımda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Selçuk'u takipten çıkardığı öne sürülürken, bu iddialar 'Bakan Selçuk istifa mı ediyor?' sorusunu gündeme getirdi.

"ASILSIZDIR"

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuyla ilgili olarak açıklama yapıldı. İddiaların "Asılsız" olduğu vurgulanırken, "Lütfen, Bakanlığımız resmi iletişim kanalları tarafından paylaşılmayan içeriklere itibar etmeyiniz" denildi.

İDDİA SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Öte yandan istifa iddiaları sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Kullanıcılar '#ZiyaSelçuklaDevam' başlığı altında bakana destek paylaşımları yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un istifa ettiği iddiası
Doğruluk Kontrolü
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un istifa ettiği iddiası
YANLIŞDOĞRU
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve hesaplarını Instagram'dan takip etmiyor olması 'istifa mı ediyor?' iddialarını gündeme getirdi.

Bakanlık tarafından iddialar yalanlanırken, ''Bakanlığımız tarafından paylaşılmayan içeriklere itibar etmeyin'' denildi.

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