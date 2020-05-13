Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısına çocuklar böyle karşılık verdi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sosyal medya hesabı üzerinden, "Bana ağaçlara sarılan çocuk fotoğrafları gönderip etiketleseniz de, ben de görsem keşke" çağrısına İstanbul'da çocuklar arkadaşları yerine ağaçlara sarılarak karşılık verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sosyal medya hesabı üzerinden, "Bana ağaçlara sarılan çocuk fotoğrafları gönderip etiketleseniz de, ben de görsem keşke" çağrısına İstanbul'da çocuklar arkadaşları yerine ağaçlara sarılarak karşılık verdi. 40 gün sonra gönüllerince eğlenen çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vak'a sayılarında azalma olmasıyla normal hayata dönüş yavaş yavaş başlıyor. Kontrollü normalleşme planına çerçevesinde bugün 0-14 yaş arası, saat 11.00 ile 15.00 saatleri arasında minikler dışarıya çıktı. Parkın bahçenin tadını çıkaran minikler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'unda sözünü dinleyerek kendilerini doğaya bıraktı. Evlerine en yakın parklara aileleri ile giden çocuklar renkli görüntüler oluşturdu. Uzun süredir boş kalan parklar ise eski cıvıl cıvıl görüntüsüne kavuşurken minikler parkları çok özlediğini söyledi.

Bisikletleri ile gelen bazı çocuklar ise doyasıya güzel havanın tadını çıkardı. Evde kaldıkları süre boyunca ev ödevlerini yaptıklarını, bilgisayar oyunu oynadıklarını ifade eden minikler arkadaşları ile dışarıda oyun oynamaktan daha çok zevk aldıklarını belirtti. Öte yandan çoğu miniğin maskeli olduğu gözlemlenirken havadan çekilen görüntülerde Kısıklı Millet Parkı'nda özlenen eski kalabalık halini aratmadığı görüntülendi.

Bakan Selçuk'un çağrısına minikler uydu

Öte yandan minik yürekler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısını da karşılıksız bırakmadı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabında "Saat 11: 00, çocukların en yakın arkadaşlarına, yani tabiata sarılma zamanı. Bana ağaçlara sarılan çocuk fotoğrafları gönderip etkileseniz de, ben de görsem keşke" çağrısında bulunmuştu. Çağrıya uyan minikler parklarda bulunan ağaçlara sarıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA