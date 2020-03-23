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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT EBA TV İlkokul kanalındaki tartışmalı görüntülerle ilgili,...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT EBA TV İlkokul kanalındaki tartışmalı görüntülerle ilgili, "Hepimiz için yeni ve zorlu bir süreç. Bu konuda sizlerin de anlayışınızı rica ederim.

23.03.2020 16:59 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:59
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT EBA TV İlkokul kanalındaki tartışmalı görüntülerle ilgili,...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT EBA TV İlkokul kanalındaki tartışmalı görüntülerle ilgili, "Hepimiz için yeni ve zorlu bir süreç. Bu konuda sizlerin de anlayışınızı rica ederim. Gözden kaçırdığım birkaç dakikalık bir görüntünün, üzerine titrediğim sisteme verdiği zararı konuşuyor olmanın ne kadar rahatsız edici olduğunu anlatamam" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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