Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere ikinci yarıyıl mesajı Açıklaması
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere ikinci yarıyıl mesajı Açıklaması

14.02.2021 15:15 | Son Güncelleme: 14.02.2021 15:18
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere ikinci yarıyıl mesajı Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ikinci yarıyıl dolayısıyla velilere seslenerek, "Sizlerden ricam çocuğunuzun canlı derse katılımını ve TRT EBA kanallarını takibini teşvik ederek okullarımızla ve öğretmenlerimizle iletişim kanallarınızı güçlendirmeniz.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ikinci yarıyıl dolayısıyla velilere seslenerek, "Sizlerden ricam çocuğunuzun canlı derse katılımını ve TRT EBA kanallarını takibini teşvik ederek okullarımızla ve öğretmenlerimizle iletişim kanallarınızı güçlendirmeniz." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, Bakan Selçuk'un velilere ikinci yarıyıl mesajına yer verildi.

Konuşmasına "Sevgili ailelerimiz" hitabıyla başlayan Selçuk, "İkinci yarıyıla başlarken sizleri saygıyla selamlıyorum. Küresel salgın döneminin oluşturduğu tüm belirsizliklere rağmen, bize verdiğiniz destek için gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Evleri okul haline getiren, her odayı sınıfa dönüştüren ailelerin çabasının da yorgunluğunun da farkında olduklarını belirten Selçuk, şöyle konuştu:

"Bizler, çocuklarımıza daha iyi bir eğitim sunabilmek için dünya standartlarında içerikler ve sistemler oluşturduk. İkinci yarıyıl eğitim programımızı güçlendirmek içinse yine sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bu süreçte çocuklarımızın eğitim aidiyetini güçlendirmek için sizin ve çocuklarınızın düzenli bir hayat sürmesi, evlatlarımızın uyku ve beslenmelerinin düzenli olması, huzurlu bir ev ortamında bulunmaları büyük önem taşıyor. Sizlerden ricam çocuğunuzun canlı derse katılımını ve TRT EBA kanallarını takibini teşvik ederek okullarımızla ve öğretmenlerimizle iletişim kanallarınızı güçlendirmeniz."

Çocukları yüz yüze eğitime başlayan ailelerin hijyen kurallarına uygun şekilde evlatlarını okula göndermelerini isteyen Bakan Selçuk şöyle devam etti:

"Çantalarına hijyen malzemeleri ve yedek maske eklemelerini hatırlatmakta yarar var. Son olarak çocuklarımıza hem akademik hem sosyal destek sağlayan kitap okuma alışkanlığını kazanmaları için evde kitap okuyan yetişkinler görmeleri gerektiğini de tekraren belirtmiş olalım. Yeni yarıyılın sizlere ve çocuklarımıza güzellikler getirmesi ümidiyle. Hoşçakalın."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

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