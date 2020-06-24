Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan İlginç Benzetme: "Teknoloji Bıçak Gibidir" Yaptığı ilginç çıkışlarla bilinen Milli Eğitim bakanı Ziya Selçuk, ilginç bir benzetmede bulundu.

Yaptığı ilginç çıkışlarla bilinen Milli Eğitim bakanı Ziya Selçuk, ilginç bir benzetmede bulundu. Teknolojinin adeta bir bıçak gibi gördüğünü söyleyen Milli Eğitim Bakanı, önemli açıklamalara yer verdi. İşte merak ettiğiniz bütün detaylar.

"Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" kapsamında konuşan Bakan Selçuk; Bingöl, Giresun ve Bayburt'ta görev yapan eğitimciler ile video konferans yoluyla sohbet etti. Merkezi Karlıova olan 5.7 büyüklüğündeki deprem için bir kez daha geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakandan ilginç teknoloji benzetmesi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Öğrencilerinizle sohbet etseniz bu Türkçe dersidir. Bir fidan dikseniz bu hayat bilgisi dersidir. İnanın sizleri dinledikçe gözüm hiç arkada kalmıyor. Bütün çabalarınızda yalnız olmadığınızı bilin. Biz buradayız, sizin hizmetinizdeyiz. İmkanlar ölçüsünde ne gerekiyorsa yapmaya talibiz. İnşallah bu süreci birlikte atlatıp, okullarımızı sağlıkla açacağız" diyerek sözlerine başladı.

Yapılan konuşmalarda özellikle de teknoloji benzetmesi çok büyük dikkat çekti. Öğretmenlerin, çocukların teknoloji bağımlılığından yakınmaları üzerine, "Teknoloji bağımlılığı nasıl önlenir? Çocukların hangi yaşta ne kadar teknoloji ile ilişkisi olmalıdır? EBAda bu konuda dokümanlar var. Buradan faydalanabilirsiniz. Ancak ben teknolojiyi bir bıçak gibi görüyorum. Bu konuyu tamamen zararlı olarak ele almak doğru değil. Ne için kullandığınız önemli. Teknoloji, amaca bağlı olarak çok yararlı olabilir. Her şeyi yerli yerince değerlendirmekte fayda var." ifadelerine yer verdi.

Genel olarak değerlendirildiğinde Bakan, öğretmenlere biraz da olsa moral verdi. Bakalım ilerleyen zamanlarda teknoloji bağımlılığı ile ilgili, bakanlık nasıl bir karar alacak.