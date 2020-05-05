Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan babalara sitem Açıklaması
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan babalara sitem Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan babalara sitem Açıklaması
05.05.2020 18:34 | Son Güncelleme: 05.05.2020 18:34

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, birçok evde çocukların uzaktan eğitimini sadece annelerin takip etmesine üzüldüğünü ifade ederek, babalara da çocukların eğitim hayatına dahil olma çağrısında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, birçok evde çocukların uzaktan eğitimini sadece annelerin takip etmesine üzüldüğünü ifade ederek, babalara da çocukların eğitim hayatına dahil olma çağrısında bulundu.

Selçuk, Twitter hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Çocukların uzaktan eğitimini, oyunlarını, ödevlerini pek çok evde sadece annelerin takip ettiğini üzülerek görüyorum. Bir çocuğun eğitim hayatına bilgimizle dahil olmak, çocukluğunda bir oyun arkadaşı olarak yer almak bu kadar zor olmasa gerek."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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