Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Salgının yükselişte olduğu şu dönemde aldığımız tedbirler vasıtasıyla okulların çarşıdan, pazardan, sokaktan daha...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Salgının yükselişte olduğu şu dönemde aldığımız tedbirler vasıtasıyla okulların çarşıdan, pazardan, sokaktan daha...

04.11.2020 11:15 | Son Güncelleme: 04.11.2020 11:18
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Salgının yükselişte olduğu şu dönemde aldığımız tedbirler vasıtasıyla okulların çarşıdan, pazardan, sokaktan daha güvenli olduğunu ispat etme imkanı bulduk."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Salgının yükselişte olduğu şu dönemde aldığımız tedbirler vasıtasıyla okulların çarşıdan, pazardan, sokaktan daha güvenli olduğunu ispat etme imkanı bulduk."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

İlgili Haberler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ziyaretleri
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ziyaretleri
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: İzmir'de eğitime bir hafta ara verildi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: İzmir'de eğitime bir hafta ara verildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Murat Kurum Ersin Tatar Osman Durmuş Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül
Magazin Türkan Şoray Çağatay Ulusoy İkbal Gürpınar Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Adem Ljajic Gökhan Töre Gökhan Gönül Sergen Yalçın Oğuzhan Özyakup
Daha Fazla İzmir Deprem Viyana Avusturya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Salgının yükselişte olduğu şu dönemde aldığımız tedbirler vasıtasıyla okulların çarşıdan, pazardan, sokaktan daha... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.11.2020 11:20:53. #1.15#
title