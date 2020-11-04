Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Salgının yükselişte olduğu şu dönemde aldığımız tedbirler vasıtasıyla okulların çarşıdan, pazardan, sokaktan daha...
04.11.2020 11:15 | Son Güncelleme: 04.11.2020 11:18
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Salgının yükselişte olduğu şu dönemde aldığımız tedbirler vasıtasıyla okulların çarşıdan, pazardan, sokaktan daha güvenli olduğunu ispat etme imkanı bulduk."
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Salgının yükselişte olduğu şu dönemde aldığımız tedbirler vasıtasıyla okulların çarşıdan, pazardan, sokaktan daha güvenli olduğunu ispat etme imkanı bulduk."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar