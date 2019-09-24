Milli eğitim bakanı ziya selçuk, osmaniye'de (2)

24.09.2019 15:29

'TÜRKİYE'YE ÖRNEK PROJE'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Osmaniye Fidan Yetiştirme Müdürlüğü'ndeki 'Tohumdan Fidana, Fidandan Ağaca' adlı projenin tanıtım programına katıldı. 7 Ocak İlkokulu halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından konuşan Bakan Selçuk, "Çocuklarımıza ormanın küllerini göstermeden fidan dikmeyelim" sözünün birçok ilde dikkate alınmasının, çeşitli videolarla bu gösterinin yapılmış olmasının, çocuklarla beraber yanan orman alanlarına ziyaretler düzenlenmesinin kendisini mutlu ettiğini belirtti. Selçuk, "Çok değerli bir iş birliğiyle faaliyete geçen bu proje, Orman İşletme Müdürlüğü'müzün, belediyemizin, Milli Eğitim Müdürlüğü'müzün hep birlikte ekip olarak çalıştığı ve bir şekilde Türkiye'ye örnek olabilecek bir projedir, diye düşünüyorum. Çünkü bu proje sadece sembolik olarak bir fidan dikimi ya da ağaç dikimi değil bir çocuğun, binlerce çocuğun, 12 bin civarındaki öğrencimizin; bir tohumu toprağa bırakmak, sadık yarimizle buluşma noktasındaki ilham verici bu projeye destek olmalarını çok önemsiyorum. Çocuklarımızın önce tohumu toprağa bırakmaları ve 2 yıl süreyle bu tohumun fidana dönüşmesini izlemeleri, bakımını üstlenmeleri, bakımına yardımcı olmaları ayrı bir değer. Hemen akabinde 3'üncü sene ise öğrencilerimizin, çocuklarımızın büyüttükleri bu fidanı toprağa hep birlikte dikiyor olmaları Türkiye için Osmaniye için çok özel bir proje" dedi.

'FİDANLARLA BÜYÜMELERİ HAYATLARINA DEĞER KATACAK'

Bu projeyi başka iller için de örnek olarak değerlendirmek istediğini vurgulayan Bakan Selçuk, "Sonuçta ortaya çıkan bu güzelliği, çocukların merhameti, sevgiyi, beraberliği, ekip ruhunu öğrenmesi ve eğitimin sadece sınıflarda yapılan bir husus değil aslında tüm hayat sahnesinde cereyan eden bir faaliyet olduğunu içselleştirmesi açısından çok önemli. 2023 eğitim vizyonu da çocukların tabiata hürmet etmesi, doğayla birlikte yaşamasını, hayvan sevgisini ve okul dışındaki ortamlarda yetişmesini öne çıkartan ifadelerle doludur. Bu ifadelerin hayata geçiyor olmasının bende yarattığı ayrı bir mutluluk ve memnuniyet var. Emeği geçenlere katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. ve bu tohumun gerçekten nasıl fidana dönüştüğünü izlemeleri, çocukların fidanlarla birlikte büyümeleri onların hayatına ayrı bir değer katacaktır" diye konuştu.

TOHUM EKTİ, ZEYTİN TOPLADI

Konuşmaların ardından orman yangınlarıyla ilgili fotoğrafların sergilendiği alanı gezen Bakan Selçuk, daha sonra minik öğrencilerle beraber fidan poşetlerine toprak doldurup, içlerine tohum attı. Bakan Selçuk, ardından tohumu toprağa ekti. Selçuk, daha sonra Remzi Özer Yatılı Bölge Ortaokulu'nda öğrenciler tarafından kurulan Tabiat ve Hayvan Bakım Atölyesi'ni gezdi. Tavşan, horoz, köpek gibi hayvanların bakımını üstlenen öğrencilerle bir süre sohbet eden Selçuk, okulun bahçesindeki zeytin bahçesinde öğrencilerle zeytin topladı. Bakan Selçuk, daha sonra yer fıstığı, zeytin salamura yapımı ve yerli kök boya kilim dokuma çalışması yapan öğrencileri ziyaret ederek bilgi aldı. Ardından halat çekme yarışına katılan Selçuk, öğrencilerin oyunlarına dahil oldu. Bakan Selçuk, okul ziyaretinin ardından öğretmenevinde düzenlenen öğle yemeğine katıldı.

Kaynak: DHA