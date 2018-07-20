Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğretmen Performansıyla İlgili İlan Edilen Şeyin İşlevsel...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğretmen performansıyla ilgili ilan edilen şeyin işlevsel olduğunu düşünmüyorum ve böyle bir şeyi Bakanlık olarak uygulamayacağız" dedi. 20.07.2018 11: 47: 10 TSI

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