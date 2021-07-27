Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mersin'de okul ziyaretinde konuştu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 6 Eylül'de açılmasıyla ilgili her türlü görevi yerine getirdiklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 6 Eylül'de açılmasıyla ilgili her türlü görevi yerine getirdiklerini söyledi.

Selçuk, "Telafide Ben de Varım" etkinlikleri kapsamında Tarsus ilçesindeki Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsünde eğitim gören öğrencilerle kahvaltıda bir araya geldi. Sohbet ettiği öğrencilerle sopa kapma ve denge kulesi oyunları oynayan Selçuk, okçuluk gösterisini izledi ve ok attı.

Selçuk, eğitmenlerin "okçu yüzüğü" hediyesinin ardından katılımcılarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 6 Eylül'de açılmasıyla ilgili her türlü görevi yerine getirdiklerini söyledi. Selçuk, "Telafide Ben de Varım" etkinlikleri kapsamında Tarsus ilçesindeki Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsünde eğitim gören öğrencilerle kahvaltıda bir araya geldi.

Sohbet ettiği öğrencilerle sopa kapma ve denge kulesi oyunları oynayan Selçuk, okçuluk gösterisini izledi ve ok attı. Selçuk, eğitmenlerin "okçu yüzüğü" hediyesinin ardından katılımcılarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Yenişehir ilçesindeki Barbaros Ortaokulunda incelemelerde bulunan Bakan Selçuk, okula yeni başlayan bir öğrencinin defterini imzaladı. Selçuk, incelemelerinin ardından, "Telafide Ben de Varım" etkinliklerine Kurban Bayramı sonrasında da hızla devam ettiklerini, çalışmaların gelecek ay da süreceğini söyledi.

Okulların açılması hazırlıklarına değinen Bakan Selçuk, "Eylül başından itibaren de hepimiz okullarımızda olmak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Hazırlıklarımızın temel noktası temizlik ve hijyenle ilgili. Türk Standartları Enstitüsü ile hazırlamış olduğumuz kontrol kılavuzunun yenilenmiş haliyle beraber her türlü tedbirin alınması noktasında iş ve işlemlerimiz sürüyor. " diye konuştu.

Selçuk, Okulum Temiz Belgesi çalışmalarına ilişkin bilgi vererek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bildiğiniz gibi okullarımızın tamamının Temiz Belgesi aldığını paylaşmıştık. Şimdi yeniden bu Temiz Belgesi gündeme geliyor. Bu doğrultuda da her bir okulumuzda denetçilerimiz incelemeler yapıyorlar. Daha önce de paylaşmıştım, Türkiye'de 3 bin 300 civarında denetçimiz var. Şimdi bu arkadaşlarımıza 1200 yeni denetçi arkadaşımız daha ekleniyor. Onlarla beraber Okulum Temiz Belgesi'ni ağustos ayının sonundan itibaren de tamamlamış olacağız ve böylece okullarımızın bir ihtiyacı varsa bunları da okul açılmadan önce halletmiş olacağız. " AA

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Kaynak: Habermetre