Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Liselerde ikinci dönemde tek sınav olacak"
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Liselerde ikinci dönemde tek sınav olacak"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Liselerde ikinci dönemde tek sınav olacak'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Liselerde ikinci dönemde tek sınav olacak""(YKS ve LGS ertelenebilir mi?) Öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor, bir kısmı da biraz daha erteleyin diyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Liselerde ikinci dönemde tek sınav olacak"

"(YKS ve LGS ertelenebilir mi?) Öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor, bir kısmı da biraz daha erteleyin diyor. Bizim şu anda bunların ertelenmesine dair bir kararımız söz konusu değil."

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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