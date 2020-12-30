Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(Kovid-19) Aşı takvimine bağlı olarak yaşlılar, hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımızdan sonraki ekipte öğretmenlerin...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(Kovid-19) Aşı takvimine bağlı olarak yaşlılar, hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımızdan sonraki ekipte öğretmenlerin de yer alması noktasında ilkesel olarak müzakerelerimiz var."