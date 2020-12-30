Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(Kovid-19) Aşı takvimine bağlı olarak yaşlılar, hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımızdan sonraki ekipte öğretmenlerin...
30.12.2020 11:57 | Son Güncelleme: 30.12.2020 12:00
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(Kovid-19) Aşı takvimine bağlı olarak yaşlılar, hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımızdan sonraki ekipte öğretmenlerin de yer alması noktasında ilkesel olarak müzakerelerimiz var."
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(Kovid-19) Aşı takvimine bağlı olarak yaşlılar, hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımızdan sonraki ekipte öğretmenlerin de yer alması noktasında ilkesel olarak müzakerelerimiz var."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal