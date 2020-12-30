Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(Kovid-19 tedbirleri) Okulları açmadık çünkü bizim koşullarımız, ülkemizin yapısı, sosyal hayatımız, düğünlerimiz,...
30.12.2020 11:19 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:22
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(Kovid-19 tedbirleri) Okulları açmadık çünkü bizim koşullarımız, ülkemizin yapısı, sosyal hayatımız, düğünlerimiz, cenazelerimiz, bütün bunların sosyo antropolojik fotoğrafına bakmak zorundayız."
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(Kovid-19 tedbirleri) Okulları açmadık çünkü bizim koşullarımız, ülkemizin yapısı, sosyal hayatımız, düğünlerimiz, cenazelerimiz, bütün bunların sosyo antropolojik fotoğrafına bakmak zorundayız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan