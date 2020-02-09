Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Konyalı hayırseverlerle bir araya geldi
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Konyalı hayırseverlerle bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Konya'daki hayırseverlerle buluştu.

09.02.2020 18:10 | Son Güncelleme: 09.02.2020 18:10
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Konyalı hayırseverlerle bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı , 'daki hayırseverlerle buluştu.

Selçuk, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Konya'da bir otelde milletvekilleri, hayırseverler, iş adamları ve temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Selçuk daha sonra, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" kapsamında Selçuklu Kongre Merkezi'nde öğretmenlerle buluştu.

Selçuk'a burada Vali Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediye başkanları ile milletvekilleri eşlik etti.

Daha sonra Selçuk, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Kaynak: AA
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