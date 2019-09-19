19.09.2019 12:52

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk KKTC'de

Selçuk, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu ile görüştü

LEFKOŞA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, resmi ziyaretleri kapsamında KKTC'ye geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, temaslarda bulunmak üzere KKTC'ye geldi. Saat 09.15'te KKTC'ye gelen Bakan Selçuk, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere KKTC'ye gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile makamında görüştü.

Basına açıklama yapan Selçuk, "Öğretmenlerimize yönelik bazı eğitim çalışmalarımız başlatıldı. Bu çalışmaların daha da derinleştirilmesi, geliştirilmesi, mesleki eğitim gibi çeşitli alanlarda da ayrıntılı bir hale getirilmesi hedefleniyor. Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı olarak KKTC milli eğitim bakanlığı arasında ne tür ortak çalışmalar yürütülebilir hususundaki değerlendirmelerimiz de alt ekipler tarafından çalışılıyor. Bu çalışmalar neticesinde çocuklarımızın gözündeki ışıltıyı, pırıltıyı arttırmak için hep beraber ne yapabiliriz, bu ülkenin evlatları için. Biraz önce sayın bakanımızın da temas ettiği gibi Türk çocuklarının dünyada rekabet edebilir, ayakta durabilir ve dünyanın yeni becerilerine sahip çocuklar olarak yetişmesi için neler yapılabilir sorusunun cevabı üzerinde çalışıyoruz. Buradaki okullarda da eğitim sisteminde bazı problemler olabilir ama bunların hepsi bizim şikayet ettiğimiz değil çözmek için üzerinde durduğumuz konulardır. Eğitimi en büyük sorun olarak görmüyoruz en büyük çözüm olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA