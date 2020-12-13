Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Kaliteli ve evrensel manada rekabet edebilir bir eğitim sistemi için adım adım 20-30 yıl sonrasını biçimlendiren...
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Kaliteli ve evrensel manada rekabet edebilir bir eğitim sistemi için adım adım 20-30 yıl sonrasını biçimlendiren...

13.12.2020 19:17 | Son Güncelleme: 13.12.2020 19:20
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Kaliteli ve evrensel manada rekabet edebilir bir eğitim sistemi için adım adım 20-30 yıl sonrasını biçimlendiren politikalarla ilgili çalışmaya devam ediyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Kaliteli ve evrensel manada rekabet edebilir bir eğitim sistemi için adım adım 20-30 yıl sonrasını biçimlendiren politikalarla ilgili çalışmaya devam ediyoruz"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

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