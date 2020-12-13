Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Kaliteli ve evrensel manada rekabet edebilir bir eğitim sistemi için adım adım 20-30 yıl sonrasını biçimlendiren...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Kaliteli ve evrensel manada rekabet edebilir bir eğitim sistemi için adım adım 20-30 yıl sonrasını biçimlendiren politikalarla ilgili çalışmaya devam ediyoruz"