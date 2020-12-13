Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Kaliteli ve evrensel manada rekabet edebilir bir eğitim sistemi için adım adım 20-30 yıl sonrasını biçimlendiren...
13.12.2020 19:17 | Son Güncelleme: 13.12.2020 19:20
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Kaliteli ve evrensel manada rekabet edebilir bir eğitim sistemi için adım adım 20-30 yıl sonrasını biçimlendiren politikalarla ilgili çalışmaya devam ediyoruz"
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Kaliteli ve evrensel manada rekabet edebilir bir eğitim sistemi için adım adım 20-30 yıl sonrasını biçimlendiren politikalarla ilgili çalışmaya devam ediyoruz"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz