Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir'deki bazı okullarda inceleme yaptı
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir'deki bazı okullarda inceleme yaptı

01.11.2020 14:05 | Son Güncelleme: 01.11.2020 14:08
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir'deki bazı okullarda inceleme yaptı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, depremin ardından geldiği İzmir'de bazı okullarda incelemelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, depremin ardından geldiği İzmir'de bazı okullarda incelemelerde bulundu.

İl genelindeki okullarda genel hasar tespiti sonrası başlayan detaylı analiz çalışmalarına katılan Selçuk, Bakanlığına bağlı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı ekiplerinden bilgi aldı.

Bakan Selçuk, 139 okulda küçük ölçekli hasarların, bazı çatlaklar ya da duvarlarda görülen emarelerin ayrıntılı analizlerinin yapıldığını, gerekli onarım çalışmaları için de tüm hazırlıkların tamamlandığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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