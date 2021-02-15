Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Iğdır'da öğretmenlerle buluştu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Iğdır'da görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Iğdır'da görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.

Valiliği ziyaret ederek Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Selçuk, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim ile bir süre görüştü.

Ardından Iğdır Kültür Merkezine geçen Selçuk, burada düzenlenen "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" programında meslektaşlarıyla buluştu.

Öğretmenler Bakan Selçuk'a, TEMA Vakfı adına bağışlanan 60 fidanın sertifikasını verdi.

Selçuk, öğretmenlerle gerçekleştirdiği programın ardından, AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret ederek partililerle görüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu