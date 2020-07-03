Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk. "Havai fişek fabrikasında meydana gelen elim kazanın haberini...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk. "Havai fişek fabrikasında meydana gelen elim kazanın haberini derin bir üzüntüyle aldık.
03.07.2020 15:48 | Son Güncelleme: 03.07.2020 17:18
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk. "Havai fişek fabrikasında meydana gelen elim kazanın haberini derin bir üzüntüyle aldık. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." - ANKARA
Kaynak: İHA