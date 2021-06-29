Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Gençlerimize fırsat adaleti sağlamak istiyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Gençlerimize fırsat adaleti sağlamak istiyoruz" "Öğretmenlerimiz gülümserse öğrencilerimiz daha çok gülümseyecek" "Hakkari'nin Tokyo ile Paris ile yarışmasını istiyorum" "Buradaki çalışmalar Türkiye'nin gücünü arttırıyor" Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hakkari...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Gençlerimize fırsat adaleti sağlamak istiyoruz"

"Öğretmenlerimiz gülümserse öğrencilerimiz daha çok gülümseyecek"

"Hakkari'nin Tokyo ile Paris ile yarışmasını istiyorum"

"Buradaki çalışmalar Türkiye'nin gücünü arttırıyor"

HAKKARİ - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hakkari il merkezi ve ilçelerinde tamamlanan 35 eğitim tesisinin toplu açılışını gerçekleştirdi.

Sabah saatlerinde uçakla Yüksekova ilçesine gelen ve buradan da helikopterle Hakkari il merkezindeki Fatih Kışlasına inen Bakan Selçuk, Hakkari Valiliği önünde polis merasim birliğini selamladıktan sonra valilik şeref defterini imzaladı. Basına kapalı olarak bir süre Vali İdris Akbıyık ile görüşen Bakan Selçuk, daha sonra Merzan Mahallesi Fen Lisesi bahçesinde yapılan '35 Eğitim Tesisinin Toplu Açılışı Töreni'ne katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan Bakan Ziya Selçuk, yapılan yatırımlar ve çalışmaların çocuklar ve gelecek için yapıldığını belirterek, "Bugün burada açılışını yapacağımız yatırımlar, Cumhurbaşkanımızın özellikle Hakkari için yaptığı vurgudur. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu vurguya bağlı olarak aldığımız tedbirler ve ortaya koyduğumuz çalışmalar, bunun sadece bir temenni olmadığını, bunun sadece iyi bir niyet göstergesi olmadığını, eylemin ta kendisi olduğunu gösteriyor. O yüzden hepiniz geleceğinize yönelik çok daha umutlu olabilirsiniz. Aydınlık bir gelecek için emin olan gece gündüz çalışıyoruz. Burada yapılan çalışmaları daha yakında tanıdığımda, aslında ilmek ilmek örülen bir Hakkari kilimi gibi büyük bir emek, çaba ve gayret var. Belki farkında değilsiniz. Buradaki çalışmalar Türkiye'nin gücünü arttırıyor. Buradaki çalışmalar sizlerin mutluluğunu arttırıyor" dedi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık da, eğitim için tüm imkanları seferber ettiklerini ifade ederek, "Bir taraftan fiziki eksiklikleri tamamlarken diğer taraftan 'Bir Kitap Bir İnsan', 'Sağlıklı Gelecek Sporla Gelecek' gibi birçok projeyi de eğitimin kalitesini arttırmak, kitaba, okula, eğitime karşı topyekün bir farkındalık oluşturmak için çabalamaktayız" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, Hakkari ve ilçelerinde 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında tamamlanan 35 eğitim tesisinin toplu açılışını yaparak ilçelere tek tek telekonferansla bağlandı.

Daha sonra Reng-i Hakkari Sanat Topluluğunun gösterilerini izleyen Bakan Selçuk, topluluğa övgüler yağdırarak, "işte Türkiye'nin rengi" dedi.

Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, vali yardımcıları Aziz Gölbaşı, Mustafa Emre Kılıç ve Tevfik Kumbasar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Teşkilat Koordinatörü Av. Abdulmecit Tarhan, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı