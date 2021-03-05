Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk gazetecilerin sorularını cevapladı

Eşini ve kızını kaynar suyla haşlayan kocanın rezil savunmasına hakimden tepki

Selçuk Bayraktar, şehit Korgeneral Erbaş'la ilgili hiç bilinmeyen SİHA gerçeğini anlattı

11 şehidimiz için başsağlığı mesajı paylaşan MHP'li vekil, acı gerçeği sonradan öğrendi

Tüm Türkiye şehitlerine ağlarken HDP'li vekilin sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı

Helikopter neden düştü? Bakan Akar, ilk inceleme sonuçlarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sakarya'nın Ferizli ilçesinde Hatice Aslan İlkokulunu ziyaretinin ardından yüz yüze eğitimin ilk haftası ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.