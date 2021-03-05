Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk gazetecilerin sorularını cevapladı
05.03.2021 10:20 | Son Güncelleme: 05.03.2021 10:28
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sakarya'nın Ferizli ilçesinde Hatice Aslan İlkokulunu ziyaretinin ardından yüz yüze eğitimin ilk haftası ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sakarya'nın Ferizli ilçesinde Hatice Aslan İlkokulunu ziyaretinin ardından yüz yüze eğitimin ilk haftası ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci