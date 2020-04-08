Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA canlı sınıfta öğrencilerle buluştu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavı ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık sürecindeki 8 ve 12'inci sınıf öğrencileri için kademeli olarak internet üzerinden aktif hale getirilmeye başlanan "EBA Canlı Sınıf" uygulamasında...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavı ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık sürecindeki 8 ve 12'inci sınıf öğrencileri için kademeli olarak internet üzerinden aktif hale getirilmeye başlanan "EBA Canlı Sınıf" uygulamasında öğrencilerle buluştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, uzaktan eğitim süreciyle ilgili tüm çalışmaların koordinasyonunu bizzat yürüten Selçuk, Kavacık Borsa İstanbul Ortaokulu 8-A sınıfı ve Yalova Termal Fen Lisesi 12'nci sınıf öğrencilerinin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) portalındaki canlı sınıflarına sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Derslere katılan Bakan Selçuk, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

İlk olarak Kavacık Borsa İstanbul Ortaokulu'ndan matematik öğretmeni Duygu Gürman ile

8-A şubesi öğrencilerinin gerçekleştirdiği derse bağlanan Selçuk, sınav telaşındaki öğrencileri rahatlatan mesajlar verdi.

Sınava girecek öğrencilerin yalnızca birinci dönem müfredatı ve kazanımlarından sorumlu olduğunu hatırlatan Bakan Selçuk, öğrencilerden, kendilerini strese sokacak şeylerden uzak durmalarını istedi.

Öğrencilere evdeki çalışma düzenine ilişkin tavsiyelerde bulunan Bakan Selçuk, "Sizler yalnızca odaklanın ve düzenli bir çalışma sistemi oluşturun. Hangi işi hangi saatte yaptığınıza dikkat edin ve kendi rutininize uyun. İnşallah bugünler de geçecek ve yine koşa koşa okullarınıza gideceksiniz ve sınıfları şenlendireceksiniz." diye konuştu.

Bakan Selçuk, İstanbul bağlantısının ardından Yalova Termal Fen Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Dilek Karaduman'ın 12'nci sınıfların iki şubesiyle gerçekleştirdiği derse konuk oldu.

"Biz insanı evde de rahat bırakmayız görüyorsunuz böyle. Hani hep bana liseliler, 'Hocam biz evde kalalım evde çalışalım, işte okula gitmeyelim, devamsızlık olmasın' derdi. Kimin duası kabul oldu?" diye soran Selçuk'a öğrenciler, "Biraz fazla oldu Bakan'ım, özledik." cevabını verdi.

Bunun üzerine "Fazla mı oldu? Ne kadar olsa iyi olurdu?" diye soran Bakan Selçuk'a, bir öğrenci, "Bir, 15 tatil gibi olsa." karşılığını verdi.

Bakan Selçuk da "Şu virüsü bir yenelim inşallah ondan sonra hep beraber okullarda buluşacağız." dedi.

"Okul başarısı ve hayat başarısı farklı şeyler"

Bakan Selçuk, başarılı ve mutlu olmak için önerilerinin sorulması üzerine şunları söyledi:

"İnşallah hepiniz çok başarılı olacaksınız. Buna yürekten inanıyorum. Okul başarısı ile hayat başarısı farklı şeyler. Bunca yıllık deneyimlerimden sonra size şunu söyleyebilirim, okulda başarılı olanın hayatta başarılı olacağının garantisi yok. Derste ne yaptığınız önemli ama daha da önemlisi ders dışında ne yaptığınız. O sizin hayattaki başarınızı etkileyecek olan faktör. Yani bir enstrüman çalıyor musunuz, spor yapıyor musunuz, aileye destek oluyor musunuz? Bunlar belirleyici olacak. Deneyim kütüphanenizi genişletmeniz gerek.

Fakültede okurken de kaç tane kartvizit biriktirdiğiniz, kaç tane kongreye katıldığınız, kaç e-mail adresi biriktirdiğinize önem verin. Her şeyden az az değil belli bir konuda derinleşmeniz lazım. Dünyayı izleyin."

Öğrencilerden kendilerine dikkat etmelerini isteyen Selçuk, yapay gıdalardan uzak durmaları ve sürekli ekrana bakmamaları gibi tavsiyelerde bulundu.

Koronavirüs pandemisinin dünya için bir problem olduğunu hatırlatan Bakan Selçuk, Amerika ve Avrupa'da birçok ülkenin henüz uzaktan eğitime başlamadığına, Türkiye'de ise öğretmenlerin de gayretiyle öğrenci ve öğretmenlerin hızla buluşturulduğuna dikkati çekti.

Bakan Selçuk, öğrenci ve öğretmenlerin bundan sonra da ihtiyaçları doğrultusunda ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi.

EBA Canlı Sınıf uygulamasının, gelecek hafta başından itibaren Türkiye genelinde 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerinin kullanımına açılması planlanıyor.

Kaynak: AA