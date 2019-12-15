Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(Doğa okulları) Mevzuat gereği üzerimize düşen tedbiri yerine...
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(Doğa okulları) Mevzuat gereği üzerimize düşen tedbiri yerine...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(Doğa okulları) Mevzuat gereği üzerimize düşen tedbiri yerine getirmek söz konusuysa biz buna yarın için hazırız. Her türlü senaryoya, duruma karşı bütün tedbirleri almış durumdayız"

15.12.2019 20:48 | Son Güncelleme: 15.12.2019 20:48
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:

Milli Eğitim Bakanı : "(Doğa okulları) Mevzuat gereği üzerimize düşen tedbiri yerine getirmek söz konusuysa biz buna yarın için hazırız. Her türlü senaryoya, duruma karşı bütün tedbirleri almış durumdayız"

Kaynak: AA
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