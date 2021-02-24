Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Çorum'da öğretmenlerle bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çorum'da "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" kapsamında kentteki öğretmenlerle buluştu.

Hacı Bektaş Veli Ortaokulu'nda düzenlenen Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'ne katılan Bakan Selçuk, ardından ziyaret ettiği Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra emekli öğretmen Hasan Tuluk'u Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinde ziyaret eden Selçuk, kentteki öğretmenlerle "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" programına katıldı.

Burada öğretmenlere hitap eden Bakan Selçuk, daha sonra kara yoluyla Ankara'ya gitmek üzere şehirden ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan