Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı sınıf uygulamasının yaygınlaştırılacağını duyurdu
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı sınıf uygulamasının yaygınlaştırılacağını duyurdu

Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı sınıf uygulamasının yaygınlaştırılacağını duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı sınıf uygulamasını, Türkiye genelinde yaygınlaştıracaklarını bildirdi.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı sınıf uygulamasını, Türkiye genelinde yaygınlaştıracaklarını bildirdi.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Giresun'un Piraziz ilçesinde, bedensel engelli 9 yaşındaki Duru Karakurt'un, evinden sınıfına görüntülü bağlandığı sıradaki fotoğrafına yer verdi.

Selçuk, "Bu mutluluğu görüp de paylaşmamak mümkün mü? Sağlık koşulları nedeniyle evinde olan Duru kuzumu, öğretmenine ve arkadaşlarına kavuşturan Giresun Piraziz Eren Ömer Hekim İlkokulu'ndaki meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Canlı sınıf uygulamamızı yakında tüm ülkeye yaygınlaştırıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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