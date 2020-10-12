Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çankırı'da
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çankırı'da

12.10.2020 15:47 | Son Güncelleme: 12.10.2020 15:53

Tüney Şehit Mehmet Demir İlkokulu binası Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sınıfta öğrencilerle sohbeti Bakan Selçuk'un fidan dikimi Bakan Selçuk'un kreş çocuklarıyla hikaye dinlemesi Bakan Selçuk'un keman dinlemesi ve saz çalan öğrenci Bakan Selçuk'un öğrencilerin çalışmalarını incelemesi...

Tüney Şehit Mehmet Demir İlkokulu binası

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sınıfta öğrencilerle sohbeti

Bakan Selçuk'un fidan dikimi

Bakan Selçuk'un kreş çocuklarıyla hikaye dinlemesi

Bakan Selçuk'un keman dinlemesi ve saz çalan öğrenci

Bakan Selçuk'un öğrencilerin çalışmalarını incelemesi ÇANKIRI - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çankırı'da Tüney Şehit Mehmet Demir İlkokulunda eğitim öğretim sürecinin ikinci aşamasının başlaması nedeniyle düzenlenen törene katıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tüney Şehit Mehmet Demir İlkokulundaki programın ardından Çankırı TOBB Fen Lisesi ve Şehit Erdem Öztük Meslek ve Teknik Anadolu Lisesinde incelemelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çankırı'da
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çankırı'da
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çankırı'da
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çankırı'da

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Hulusi Akar Meral Akşener Melania Trump Bekir Pakdemirli
Magazin Cansu Dere Şevval Sam Fatma Girik Caner Cindoruk
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Cuma Kaza Milli Hatay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çankırı'da - Çankırı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.10.2020 15:54:18. #1.15#
title