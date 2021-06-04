Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Çanakkale'de
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Çanakkale'de

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Çanakkale'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir dizi açılış ve ziyaret için Çanakkale'ye geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir dizi açılış ve ziyaret için Çanakkale'ye geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kara yolu ile saat 10.15'te Çanakkale'ye geldi. Bakan Selçuk ilk Çanakkale Valiliğini ziyaret etti. Bakan Ziya Selçuk'u valilik girişinde Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat ve daire amirleri karşıladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk daha sonra valilik şeref defterini imzaladı. Selçuk valilik makamında kısa bir brifing aldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk TBA Merkezi açılış ve temel atma törenine katılacak. - ÇANAKKALE

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Çanakkale'de
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Çanakkale'de
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Çanakkale'de
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Çanakkale'de

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Çanakkale'de - Haberler
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