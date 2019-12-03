Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bursa Valiliğini ziyaret etti

03.12.2019 11:04 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:04

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bursa Valiliği ile Büyükşehir Belediye Başkanlığına ziyarette bulundu.

Heykel semtindeki tarihi Valilik binasına gelen Selçuk, Valilik Şeref Defteri'ni imzalayarak yetkililerle toplantı yaptı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Selçuk, Bursa'da bütün Türkiye'de olduğu gibi il değerlendirme çalışmaları yapacaklarını, eğitimle ilgili ihtiyaçlar gibi meseleleri ele alacaklarını söyledi.

İş insanları, öğretmenler, yöneticilerle de bir araya geleceklerini belirten Selçuk, "Bugün, Dünya Engelliler Günü olduğu için bu çerçevede bazı faaliyetlerimiz olacak. Ayrıca bugün PISA sınavının sonuçları açıklanacak. Onunla ilgili birtakım paylaşımları da sizlerle yapma imkanımız olacak." dedi.

Vali Yakup Canbolat da Bakan Selçuk'a ziyaretinden dolayı teşekkürlerini sundu.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesinin tarihi hizmet binasını geçen Bakan Selçuk'a çalışmalara ilişkin bilgi veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hat tablosu hediye etti.

Kaynak: AA