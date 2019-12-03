Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bursa Valiliği'ni ziyaret etti
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gelişi ve karşılanması Bursa Valiliği özel defterini imzalaması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması BURSA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bursa Valiliği'ni ziyaret etti.
03.12.2019 10:46 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:48
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gelişi ve karşılanması
Bursa Valiliği özel defterini imzalaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması
BURSA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bursa Valiliği'ni ziyaret etti.
Kaynak: AA