Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bursa Valiliği'ni ziyaret etti
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bursa Valiliği'ni ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gelişi ve karşılanması Bursa Valiliği özel defterini imzalaması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması BURSA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bursa Valiliği'ni ziyaret etti.

03.12.2019 10:46 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:48
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bursa Valiliği'ni ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı 'un gelişi ve karşılanması

özel defterini imzalaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması

BURSA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bursa Valiliği'ni ziyaret etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bursa Valiliği'ni ziyaret etti
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