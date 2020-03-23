Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Bu yoğun süreçte üzülerek ifade ediyorum ki görev dağılımında... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Bu yoğun süreçte üzülerek ifade ediyorum ki görev dağılımında kendilerine güvenerek denetleme ihtiyacı duymadığım ekibin hazırladığı etkinlik saati görüntülerini ben de onaylamıyorum ve çocuklara uygun olmadığını düşünüyorum.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Bu yoğun süreçte üzülerek ifade ediyorum ki görev dağılımında kendilerine güvenerek denetleme ihtiyacı duymadığım ekibin hazırladığı etkinlik saati görüntülerini ben de onaylamıyorum ve çocuklara uygun olmadığını düşünüyorum." - ANKARA Kaynak: İHA