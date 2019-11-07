07.11.2019 16:57 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:02

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bir tarafta otizmli çocuklarımızla çocuklarını aynı okulda okutmak istemeyen veliler. Bir tarafta engellilere yönelik toplum hizmetiyle 54 bin aileye destek sağlayan lise öğrencileri. İkisi de bu ülke. Hizamızı çocuklardan almamız gerektiğinin kanıtı" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA