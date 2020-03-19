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Ziya Selçuk, Selçuk, Güncel

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk AA Editör Masasına konuk oldu: (5)

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "20 bin öğretmenin takvimiyle ilgili çalışılıyor.

19.03.2020 13:40 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:40
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk AA Editör Masasına konuk oldu: (5)

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "20 bin öğretmenin takvimiyle ilgili çalışılıyor. Tatil, virüs meselesinden dolayı biraz izliyoruz. Atama gibi takvimi de ilan edeceğiz." dedi.

Bakan Selçuk, AA Editör Masası'nda eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığının hadisenin farkında olduğunu, her türlü tedbiri aldığını ve almaya gayret ettiğini belirten Selçuk, "Çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Teknolojik olarak, bilimsel olarak ne gerekiyorsa yol haritamızı çiziyoruz. Fakat bütün bunları yaparken biz Milli Eğitim Bakanlığıyız, yani bir taraftan da veliye dokunmak, çocuğa dokunmak, böyle küçük esprilerle ya da insani dokunuşlarla ortamı biraz yumuşatma ihtiyacı da var. Hani şunu söyleyebilirler; 'böyle bir durumda bunun sırası mı' diyebilirler. Ben olaya büyük fotoğraftan bakıyorum. Yani biz 100 tane teknik tedbir alıyorsak bir iki tane de bizim sosyal psikoloji tedbirimiz olsun." diye konuştu.

Selçuk, eğitimlerin verileceği kanallar için gerekli desteği sağladıkları için TÜRKSAT ve TRT'ye teşekkür etti.

Toplumun kenetlendiği bir sürecin yaşandığının hatırlatılması üzerine Bakan Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sosyolojik anlamda iyi bir şey ve hepimizin birbirimize ihtiyacımız olduğunu, kenetlenmemiz gerektiğini ve yani küçük kavgalarla enerji tüketmenin toplumun nasıl zayıfladığını gösteriyor bize. Bir taraftan da bizim ödevimizi yapıp Milli Eğitim Bakanlığı olarak velilerimiz için, çocuklarımız için, öğretmenlerimiz için her türlü tedbiri almak ve burada da bilimin ve aklın yolundan şaşmamak... Bizim ödevimiz bu."

Selçuk, özel ana okulları, servis ve okul ücretleriyle ilgili bir düzenleme olup olmayacağına ilişkin soru üzerine, şunları söyledi:

"Bütün bunlarla ilgili çalışmalar sürüyor. Tabii konu sadece içsel bir konu olmanın ötesinde Ticaret Hukuku ile ilgili bir konu. Birtakım ekonomik kurallarla ilgili bir konu, vergi hukuku ile ilgili bir konu, vesaire. Elbette bazı hususlarda mağduriyetler var. Yani diyeyim ki mağazaların önemli bir kısmında alışverişlerin düştüğünü vesaire görüyoruz veya başka hususlarda sorunlar olduğunu fark ediyoruz. Dün açıklanan tedbirler çerçevesinde nerede neyi yapabiliriz, şimdi biraz daha teknik ayrıntıları çalışmaya başladık."

Öğretmenlere teknoloji eğitimi verdiklerini anlatan Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

"İhtiyaç her zaman var çünkü teknoloji sürekli değişiyor, dönüşüyor. Fakat Türkiye bu Fatih projesi çerçevesinde çok uzun yıllardır öğretmen eğitimi yapıyor. Bizim yüz binlerce öğretmenimiz EBA nasıl kullanılır, nasıl değerlendirilir, EBA'ya nasıl yükleme yapılır, EBA'dan nasıl indirilir, EBA zenginleştirme çalışmaları nasıl yapılır ve EBA'da bir sınıf etkileşimsel olarak nasıl ders yapar, bunların hepsini biliyorlar. Fakat bu yeni çerçevesi ciddi bir değişiklik içeriyor EBA'nın. Bu anlamda biz yaklaşık 3 aydır şehirlerden davet ettiğimiz binlerce kişiye eğitimler verdik. Dedik ki 'bakın EBA'da yeni bir standart geldi, yaklaşım değişti, kategorik yapılar oluşturuldu. İhtiyaç temelli bir makine öğrenmesi altyapısı kuruldu. Bunlarla ilgili şu şu eğitimlere ihtiyaç var' diye binlerce öğretmenimiz bu eğitimi aldı. Onlar bulundukları illerde, okullarda kendi öğretmenleri ile bu işi formatör öğretmenler olarak yaptılar ve yapmaya devam ediyorlardı, geçen haftaya kadar."

Selçuk, ilk defa öğretmen eğitimlerinin de EBA üzerinden yapılacağını belirterek, "Bizim şu anda tam da bahsettiğiniz konularla ilgili içeriklerimiz var zaten. Bunlarla ilgili eğitimler 23 Mart'ta devam ediyor, bütün öğretmenlerimiz açık." dedi.

"20 bin öğretmenle ilgili çalışmalar sürüyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün bilgisini verdiği 20 bin öğretmen atamasına ilişkin çalışmaların ne aşamada olduğuna yönelik bir soru üzerine Selçuk, şunları kaydetti:

"Baktığımızda 79 alanda 20 bin öğretmen atamasından söz ediyoruz. Sınıf öğretmenliği en yüksek alımın yapıldığı, 3 bin civarında öğretmenin alındığı bir kontenjana sahip olduğu alan. Bunun dışında diğer alanlar da devam ediyor. Bizim şu andaki doluluk oranımız yüzde 93 civarında. Yani okullardaki öğretmen doluluk oranımız, burada her zaman, yani bütün öğretmenlerimiz alındığında da her zaman bir boşluk olur. Çünkü hastalananlar için yedek öğretmenlik sistemi bütün dünyada vardır. Ama asıl olan bunu bu şekilde kadrolu, daimi öğretmen haline getirmektir. Bizim bakış açımız da hedefimiz de o zaten.

Bu 20 bin öğretmenin takvimiyle ilgili çalışmalar sürüyor. Aslında bu tatil, virüs vesaire meselesinden dolayı biraz izliyoruz. Yani 'bu nereye doğru evriliyor' buna bakıyoruz. Bu bakış çerçevesinde de biz bunu yüzlerce kez yaptık. Nasıl yapıldığını, ne şekilde olduğunu çok iyi biliyoruz. Bunu yapacağız. Öğretmenlerimize öncelikle hayırlı olsun. İkinci olarak da bu takvimle ilgili çalışıyoruz. Biraz bu ortamda, hani okullar ne zaman açılacak, nasıl olacak belirsizlik olduğu için bunlarla ilişkili olarak altyapıya bu belirsizlik yansıyor ama rahat olsunlar. Biz bu takvimi, bu atamayı nasıl yaptıysak bu takvimi de ilan edeceğiz ve 'ailemize hoş geldiniz' diyeceğiz."

(Sürecek)

Kaynak: AA

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